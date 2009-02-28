Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

19:50, 28 февраля 2009
Спорт
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Ворскла рвется в лидеры

Завершились сегодняшние три матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу.

Металлург З - Заря 2:1 (Силюк 45, Невмывака 90 - Джихани 30)

Ворскла - Таврия 1:0 (Бойко 56)

Днепр - ФК Львов 1:1 (Лисицкий 47 - Илькив 10)

Напомним , что вчера сыграли Металлург Д - Кривбасс 1:1 (Даниловский 55 - Костышин 80)

Завтра играют Арсенал - ФК Харьков и Карпаты - Черноморец, послезавтра Ильичевец - Шахтер.

На 4 марта календарь чемпионата предусмотрел встречу... Металлист - Динамо.

 

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