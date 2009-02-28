Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

Ворскла рвется в лидеры

Завершились сегодняшние три матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Металлург З - Заря 2:1 (Силюк 45, Невмывака 90 - Джихани 30) Ворскла - Таврия 1:0 (Бойко 56) Днепр - ФК Львов 1:1 (Лисицкий 47 - Илькив 10) Напомним , что вчера сыграли Металлург Д - Кривбасс 1:1 (Даниловский 55 - Костышин 80) Завтра играют Арсенал - ФК Харьков и Карпаты - Черноморец, послезавтра Ильичевец - Шахтер. На 4 марта календарь чемпионата предусмотрел встречу... Металлист - Динамо.

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