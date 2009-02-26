Завершился первый тайм в матче Тоттенхэм - Шахтер

Сохраняется "донецкое" преимущество

Завершился первый тайм в матче 1/16 Кубка УЕФА между донецким Шахтером и Тоттенхэмом. Тоттенхэм - Шахтер 0:0. (Первый матч 0:2). На эту минуту завершились матчи: ЦСКА - Астон Вилла 2:0 (Жирков 61, Лав 90) Первый матч - 1:1 Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39) - 1:0 Гамбург - Неймеген 1:0 (Олич 9) - 3:0 Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) по пенальти 6:7 - 1:0 Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюиндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2 Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, Кьюэлл 45, Сарыоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенаги 75) - 0:0 На перерыв ушли: Депортиво - Ольборг 1:3 (Серхио 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Эневольдсен 45) - 0:3 Играют второй тайм: Милан - Вердер 2:0 (Пирло 26 пен., Пато 33) - 1:1 Аякс - Фиорентина 0:1 (Джилардино 61) - 1:0 Манчестер Сити - Копенгаген 0:0 - 2:2 Стандард - Брага 0:0 - 0:3 Удинезе - Лех 1:1 (Пепе 57 - Ренфиго 12) - 2:2 Штутгарт - Зенит 0:1 (Семшов 43) - 1:2 Сент-Этьенн - Олимпиакос 1:0 (Пейе 44) - 3:1 Играют первый тайм: Валенсия - Динамо 0:1 (Кравец 34) - 1:1

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