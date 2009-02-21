Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

МЮ крепит лидерство

Состоялись матчи 26-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла - Челси 0:1 (Анелька 20) Болтон - Вест Хэм 2:1 (Тейлор 10, Кевин Дэвис 11 - Паркер 66) Миддлсбро - Уиган 0:0 Сток Сити - Портсмут 2:2 (Битти 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол) Арсенал - Сандерленд 0:0 МЮ - Блэкберн 2:1 (Руни 23, Роналду 60 - Круз 32) Завтра пройдут матчи: Фулхэм - Вест Бромвич, Ливерпуль - Манчестер Сити, Ньюкасл - Эвертон; а послезавтра Халл Сити - Тоттенхэм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter