Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

23:03, 21 февраля 2009
Спорт
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МЮ крепит лидерство

Состоялись матчи 26-го тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Челси 0:1 (Анелька 20)

Болтон - Вест Хэм 2:1 (Тейлор 10, Кевин Дэвис 11 - Паркер 66)

Миддлсбро - Уиган 0:0

Сток Сити - Портсмут 2:2 (Битти 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол)

Арсенал - Сандерленд 0:0

МЮ - Блэкберн 2:1 (Руни 23, Роналду 60 - Круз 32)

Завтра пройдут матчи: Фулхэм - Вест Бромвич, Ливерпуль - Манчестер Сити, Ньюкасл - Эвертон; а послезавтра Халл Сити - Тоттенхэм.

 

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