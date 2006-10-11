Завершился первый тайм матча Украина - Шотландия

Завершился первый тайм матча отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Украины и Шотландии. Счет 0:0.

Составы команд: Украина: 1.Шовковский, 2.Несмачный, 4.Тимощук, 6.Русол, 7.Шевченко(К), 8.Шелаев, 9.Гусев, 10.Воронин, 17.Кучер, 19.Калиниченко, 22.Свидерский. Шотландия: 1.Гордон, 2.Нейлсон, 3.Александер, 4.Прессли, 5.Уейр, 6.Фергюссон(К), 7.Флетчер, 8.Колдвелл, 9.Миллер, 10.Хартли, 11.Макфадден.

Начало матча было активным со стороны украинской сборной, но явного преимущества достичь не удавалось. В основном - борьба в центре поля, за исключением 4-й минуты, когда на правом фланге Шевченко прорвался в штрафную и сделал хороший пас на Гусева, а тот пробил слету метров с 7. Мяч, попав в защитника, ушел на угловой.

Между 5 и 15 минутами Шотландия очень жестко и плотно обороняется, даже получает первую желтую карточку. Калиниченко на 14-й минуте головой бил с линии штрафной, приняв дальний пас Тимощука. Удар получился сильным, но вратарь принял его надежно - в корпус и обе руки. И тут же сборной Шотландии удается острая контратака.

На 21-й – вторая желтая карточка у Шотландии .Украинцы долго пристраивались к шотландской стенке перед штрафным метров с 36. Шевченко пытался силой пробить стенку – «синие» устояли.

На навес во вратарскую в борьбе пошел Калиниченко – удар в прыжке головой выше ворот.

Угловой на 26-й минуте мог в толкучке перед самыми воротами закончиться голом, но шотландцы хладнокровно заслонили прыгающий мяч для своего вратаря.

29-я минута – до 2:1 сократился счет по желтым карточкам. “Горчичник” у Александра Кучера.

На 32-й минуте Колдвелл встретил атакующего Воронина “на корпус”. Штрафной снова в стенку.

Мяч у Украины практически постоянно, но даже войти в штрафную не удается. Навесы приносят некоторую видимость обострения.

39-я минута, пожалуй, самая яркая. Воронин рванулся после паса Шевченко, вышел на вратаря и, не найдя никого для передачи в центр, бил с острого угла. Крэйг Гордон сыграл удачно.

Хорошо на 45-й минуте издали бил Воронин. Снова на месте вратарь.

Итак... Владение мячом – 58%, удары по воротам 8:1, угловые 8:0, а счет 0:0.

Остальные матчи группы «В» (Франция – Фарерские острова, Грузия – Италия) еще не начинались

Из остальных матчей 3-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы сыграны пока четыре. В группе Е Россия победила Эстонию 2:0, а Македония – Андорру 3:0. В группе А Казахстан прогирал Финляндии 0:2. В группе G Беларусь выиграла у Словении 4:2