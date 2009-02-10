Абрамович уволил Сколари

По утверждению представителя Луиса Фелипе Сколари, решение об увольнении бразильца принял Роман Абрамович.

Сколари был уволен с поста главного тренера "синих" в понедельник после серии неудачных результатов и игрового спада, хотя это решение и застало многих врасплох.

Теперь же Акац Феллеггер - представитель Сколари - заявил, что решение было принято лично владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, утверждая, что его клиент по-прежнему пользовался поддержкой исполнительного директора Питера Кеньона.

"Кажется, что решение принял Абрамович, - сказал Феллеггер в интервью газете Lance. - Он (Сколари) был в неприятной ситуации, несмотря на то, что пользовался поддержкой команды и Питера Кеньона.

"У "Челси" возрастная команда. Фелипе пытался омолодить её, но безуспешно. Он просил (правление) приобрести Деку и Робиньо, однако купили только Деку".

Феллеггер также утверждает, что языковой барьер никогда не был для Сколари проблемой.

"Английский язык никогда не был для него проблемой, ведь он давал много интервью на английском", - сказал он.

Сколари также опубликовал посредством сайта Феллеггера заявление о том, что он вскоре пообщается с прессой, а пока он хочет пожелать "Челси" всего наилучшего.

"Я желаю "Челси" удачи в трёх турнирах, в которых они участвуют, - сказал он. - Я также пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить, что продолжу жить в Лондоне и вскоре пообщаюсь с прессой".

ФК "Челси"