Результаты 25-го тура английской Премьер-лиги

МЮ сохранил лидерство

Двумя сегодняшними матчами завершился 25 тур английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Арсенал 0:0 Вест Хэм - МЮ 0:1 (Гиггз 62) Напомним, что вчера сыграны матчи Манчестер Сити - Миддлсбро 1:0 (Беллами 51) Блэкберн - Астон Вилла 0:2 (Миллер 27, Агбонлахор 90+1) Вест Бромвич - Ньюкасл 2:3 (Фортюне 4, 73 - Дафф 2, Ловенкрандс 9, Тейлор 41) Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Джонс 78, Хили 90) Уиган - Фулхэм 0:0 Челси - Халл Сити 0:0 Эвертон - Болтон 3:0 (Артета 40 пен., Жо 49, 90 пен) Портсмут - Ливерпуль 2:3 (Ньюджент 62, Хрейдарссон 78 - Аурелио 69, Куйт 85, Торрес 90+2) Положение в таблице 1 МЮ 56 (игра в запасе) 2 Ливерпуль 54 3 Астон Вилла 51 4 Челси 49 5 Арсенал 44 6 Эвертон 40 7 Уиган 34 8 Вест Хэм 33 9 Манчестер Сити 31 (игра в запасе) 10 Фулхэм 30 (2 игры в запасе) 11 Сандерленд 30 12 Халл Сити 29 13 Ньюкасл 27 14 Болтон 27 15 Тоттенхэм 25 16 Портсмут 24 (игра в запасе) 17 Сток Сити 24 18 Блэкберн 23 (игра в запасе) 19 Миддлсбро 22 20 Вест Бромвич 22

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