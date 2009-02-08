Результаты 25-го тура английской Премьер-лиги
МЮ сохранил лидерство
Двумя сегодняшними матчами завершился 25 тур английской Премьер-лиги
Тоттенхэм - Арсенал 0:0
Вест Хэм - МЮ 0:1 (Гиггз 62)
Напомним, что вчера сыграны матчи
Манчестер Сити - Миддлсбро 1:0 (Беллами 51)
Блэкберн - Астон Вилла 0:2 (Миллер 27, Агбонлахор 90+1)
Вест Бромвич - Ньюкасл 2:3 (Фортюне 4, 73 - Дафф 2, Ловенкрандс 9, Тейлор 41)
Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Джонс 78, Хили 90)
Уиган - Фулхэм 0:0
Челси - Халл Сити 0:0
Эвертон - Болтон 3:0 (Артета 40 пен., Жо 49, 90 пен)
Портсмут - Ливерпуль 2:3 (Ньюджент 62, Хрейдарссон 78 - Аурелио 69, Куйт 85, Торрес 90+2)
Положение в таблице
1 МЮ 56 (игра в запасе)
2 Ливерпуль 54
3 Астон Вилла 51
4 Челси 49
5 Арсенал 44
6 Эвертон 40
7 Уиган 34
8 Вест Хэм 33
9 Манчестер Сити 31 (игра в запасе)
10 Фулхэм 30 (2 игры в запасе)
11 Сандерленд 30
12 Халл Сити 29
13 Ньюкасл 27
14 Болтон 27
15 Тоттенхэм 25
16 Портсмут 24 (игра в запасе)
17 Сток Сити 24
18 Блэкберн 23 (игра в запасе)
19 Миддлсбро 22
20 Вест Бромвич 22