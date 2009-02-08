Результаты 25-го тура английской Премьер-лиги

19:49, 08 февраля 2009
Спорт
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МЮ сохранил лидерство

Двумя сегодняшними матчами завершился 25 тур английской Премьер-лиги

Тоттенхэм - Арсенал 0:0

Вест Хэм - МЮ 0:1 (Гиггз 62)

Напомним, что вчера сыграны матчи

Манчестер Сити - Миддлсбро 1:0 (Беллами 51)

Блэкберн - Астон Вилла 0:2 (Миллер 27, Агбонлахор 90+1)

Вест Бромвич - Ньюкасл 2:3 (Фортюне 4, 73 - Дафф 2, Ловенкрандс 9, Тейлор 41)

Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Джонс 78, Хили 90)

Уиган - Фулхэм 0:0

Челси - Халл Сити 0:0

Эвертон - Болтон 3:0 (Артета 40 пен., Жо 49, 90 пен) 

Портсмут - Ливерпуль 2:3 (Ньюджент 62, Хрейдарссон 78 - Аурелио 69, Куйт 85, Торрес 90+2)

Положение в таблице

1 МЮ 56 (игра в запасе)

2 Ливерпуль 54

3 Астон Вилла 51

4 Челси 49

5 Арсенал 44

6 Эвертон 40

7 Уиган 34

8 Вест Хэм 33

9 Манчестер Сити 31 (игра в запасе)

10 Фулхэм 30 (2 игры в запасе)

11 Сандерленд 30

12 Халл Сити 29

13 Ньюкасл 27

14 Болтон 27

15 Тоттенхэм 25

16 Портсмут 24 (игра в запасе)

17 Сток Сити 24

18 Блэкберн 23 (игра в запасе)

19 Миддлсбро 22

20 Вест Бромвич 22

 

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