Черновецкий выставил на аукцион футбольный клуб

Футбольный клуб “Арсенал-Киев” выставлен для продажи на аукцион.

Об этом сообщается в сегодняшнем номере газеты “Хрещатик” со ссылкой на информацию Главного управления коммунальной собственности Киева.

Для продажи предлагается доля территориальной общины Киева в размере 80% уставного фонда общества с ограниченной ответственность “Футбольный клуб “Арсенал-Киев”.

Начальная цена продажи составляет 1 млн. 100 тыс. грн..

Последний срок принятия заявок на участие в аукционе – 10 ноября с.г. Аукцион состоится 14 ноября в помещении Украинской универсальной товарной биржи.

Согласно информации ГУ коммунальной собственности, балансовая стоимость основных фондов клуба по состоянию на 30 июня 2006 года составляет 298 тыс. грн., износ основных фондов - 54,6% (358 тыс. грн.). Чистая прибыль (убыток) на конец июня составляет 4 млн. 300 тыс. грн., тогда как задолженность клуба составляет 20 млн. 211 тыс. грн., из них дебиторская – 2 млн. 352 тыс. грн., кредиторская - 17 млн. 859 тыс. грн. Доход общества от реализации услуг и товаров за I полугодие текущего года составляет 28 млн. 360 тыс. грн. Стоимость активов клуба - 2 млн. 714 тыс. грн.

Также сообщается, что ФК "Арсенал" расположен на улице Тургеневской, 21. В сведениях о земельном участке и зданиях отмечается об их отсутствии.

Справка УНИАН. ООО “ФК “Арсенал-Киев” был создан в соответствии с решением Киевсовета от 8 ноября 2001 г. и распоряжения Киевского городского председателя с целью повышения уровня украинского футбола, подготовки футболистов высшего класса, создания футбольной команды международного уровня, содержания профессиональных футбольных команд, участия в спортивных мероприятиях.

Согласно утвержденному Уставу ООО “ФК „Арсенал-Киев”, 80% уставного капитала (стоимостью 9 тыс. 440 грн.) принадлежали Главному управлению по физической культуре и спорту КГГА, 20% (стоимостью 2 тыс. 360 грн.) – другим членам Общества.

13 июля этого года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе доли территориальной общины Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что данное общество убыточно и нуждается в привлечении инвестиций. Средства же, которые будут не потрачены из бюджета столицы на содержание футбольного клуба и средства, полученные от продажи клуба, планируется привлечь на развитие детского спорта.

22 августа состоялся объявленный Главным управлением коммунальной собственности конкурс по отбору оценщиков доли коммунальной собственности (80%) футбольного клуба, победителем которого стало частное предприятие "Эпрайзер".