Шевченко не вылетел на матч с Италией

Капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО не вылетел вместе с национальной командой в Рим на матч отборочного раунда Евро-2008 со сборной Италии.

Как сообщают источники спортивного сайта Champion, А.ШЕВЧЕНКО остался в Киеве.

Сайт напоминает, что у А.ШЕВЧЕНКО во вторник была высокая температура. На следующий день появилось сообщение, что температура упала и вопрос относительно участия А.ШЕВЧЕНКО в субботней игре будет решаться тренерским штабом непосредственно в Италии.

Национальная сборная Украины вылетела в Рим в 10:30 по киевскому времени.