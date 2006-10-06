Шевченко не вылетел на матч с Италией
17:15, 06 октября 2006Спорт
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Капитан не в форме
Капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО не вылетел вместе с национальной командой в Рим на матч отборочного раунда Евро-2008 со сборной Италии.
Как сообщают источники спортивного сайта Champion, А.ШЕВЧЕНКО остался в Киеве.
Сайт напоминает, что у А.ШЕВЧЕНКО во вторник была высокая температура. На следующий день появилось сообщение, что температура упала и вопрос относительно участия А.ШЕВЧЕНКО в субботней игре будет решаться тренерским штабом непосредственно в Италии.
Национальная сборная Украины вылетела в Рим в 10:30 по киевскому времени.
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