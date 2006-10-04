Блохин: у Шевченко 38, Шовковскому нужна операция

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН констатирует, что национальная команда имеет “определенные психологические проблемы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Конче-Заспе, посвященной двум официальным матчам отборочного турнира ЧЕ-2008 против сборных Италии и Шотландии.

„Команда имеет определенные психологические проблемы”, - сказал О.БЛОХИН.

Он отметил, что национальная сборная в который раз страдает от кадровых проблем, ведь проблемной является позиция вратаря, актуальным остается место правого защитника, психологически большинство футболистов сейчас находятся в не лучшем состоянии. Кроме того, капитан команды Андрей ШЕВЧЕНКО прибыл на сборы с температурой 38, и если в ближайшие дни она не снизится, то его шансы на участие в обоих матчах минимальны.

О.БЛОХИН отметил, что вратарю Александру ШОВКОВСКОМУ запланировано после отборочных матчей сделать операцию.

В то же время тренер подчеркнул, что говорить сейчас о проблеме вратарей нецелесообразно – необходимо смотреть глубже: проблема в украинском футболе существует в целом в доморощенных игроках.

„Вячеслав КЕРНОЗЕНКО в последнем матче чемпионата Украины был удален, Богдан ШУСТ после травмы сейчас находится не в лучшей форме, а Александру ШОВКОВСКОМУ сейчас психологически сложно. И несправедливым было бы обвинять в последних событиях одного голкипера, ведь в футбол играет вся команд. Правильно было бы поддержать его, ведь каждый человек допускает ошибки”, - сказал О.БЛОХИН.