Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги
12:35, 18 января 2009Спорт
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МЮ выходит на первое место
Вчера сыграны 7 матчей 22-го тура английской Премьер-лиги
Блэкберн - Ньюкасл 3:0 (Маккарти 61 пен., Робертс 66, 86)
Болтон - МЮ 0:1 (Бербатов 90)
Челси - Сток Сити 2:1 (Беллетти 88, Лемпард 90+4 - Дилеп 30)
Манчестер Сити - Уиган 1:0 (Сабалета 53)
Сандерленд - Астон Вилла 1:2 (Коллинз 11 - Милнер 60, Барри 80 пен.)
Вест Бромвич - Миддлсбро 3:0 (Брант 4, Корен 54, 67)
Халл Сити - Арсенал 1:3 (Кузен 65 - Адебайор 30, Насри 82, Бендтнер 86)
Тур завершат сегодняшние матчи Вест Хэм - Фулхэм, Тоттенхэм - Портсмут и завтрашний Ливерпуль - Эвертон. С 47 очками МЮ выходит на первое место и ждет результата Ливерпуля, у которого 46 очков.
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