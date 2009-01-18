Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

МЮ выходит на первое место

Вчера сыграны 7 матчей 22-го тура английской Премьер-лиги Блэкберн - Ньюкасл 3:0 (Маккарти 61 пен., Робертс 66, 86) Болтон - МЮ 0:1 (Бербатов 90) Челси - Сток Сити 2:1 (Беллетти 88, Лемпард 90+4 - Дилеп 30) Манчестер Сити - Уиган 1:0 (Сабалета 53) Сандерленд - Астон Вилла 1:2 (Коллинз 11 - Милнер 60, Барри 80 пен.) Вест Бромвич - Миддлсбро 3:0 (Брант 4, Корен 54, 67) Халл Сити - Арсенал 1:3 (Кузен 65 - Адебайор 30, Насри 82, Бендтнер 86) Тур завершат сегодняшние матчи Вест Хэм - Фулхэм, Тоттенхэм - Портсмут и завтрашний Ливерпуль - Эвертон. С 47 очками МЮ выходит на первое место и ждет результата Ливерпуля, у которого 46 очков.

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