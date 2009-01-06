Cовершено нападение на полузащитника сборной Украины по футболу

В Симферополе совершено нападение на полузащитника "Таврии" и национальной сборной Украины Дениса Голайдо. По словам самого футболиста, ЧП произошло неподалеку от его дома в вечернее время. Двое неизвестных напали на него, по всей видимости, с целью ограбления. При падении Денис приземлился на только-только залеченную после перелома левую ключицу. Несмотря на боль, ему удалось вырваться и убежать от нападавших. В больнице, куда Голайдо чуть позже доставила "Скорая помощь", медики диагностировали у него повторный перелом ключицы. Ориентировочный срок реабилитации футболиста – полтора месяца, сообщает пресс-служба СК "Таврия".

По факту нападения на Дениса Голайдо крымскими правоохранителями возбуждено уголовное дело, ведется расследование.