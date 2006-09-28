Луческу: судья матча ”Шахтер” - ”Олимпиакос” допустил грубую ошибку

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер"(Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что судья матча "Шахтер" - "Олимпиакос" допустил грубую ошибку, а греческая команда нарушила принцип Fair Play. Об этом М.ЛУЧЕСКУ заявил на пресс-конференции после матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Олимпиакос" (Пирей, Греция) в Донецке. Матч завершился вничью 2:2.

"Судья сегодня также допустил грубую ошибку - КАСТИЛЬО забил мяч руками, и это все видели. Я думаю, на таком уровне подобные погрешности совершать нельзя", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он также упрекнул греческую команду в нарушении Fair Play - принципов справедливой игры. "Еще хотел бы отметить один момент, который не соответствует принципу Fair Play. Когда ТИМОЩУКА сбили, КАСТИЛЬО доиграл эпизод до конца. Нам могли забить гол. Не думаю, что это делает честь такому игроку. К тому же, обстановка на поле из-за этого накалилась", - отметил тренер "Шахтера".

М.ЛУЧЕСКУ высказал убежденность, что его команда не смогла победить греков, потому что является самой молодой в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

"Еще раз подчеркну, что "Шахтер" - молодая команда. Наша команда не только самая молодая в группе D, но и во всей Лиге. Поэтому иногда мы в игре принимаем неправильные решения. И, создавая голевые ситуации, теряемся в них, не можем реализовать создаваемые нами самими моменты", - считает М.ЛУЧЕСКУ.

Он похвалил свою команду за "территориальное преимущество, которое у нас было", и раскритиковал за то, что "мы не смогли реализовать все наши моменты".

По мнению М.ЛУЧЕСКУ, "Олимпиакос" "не заслужил сегодняшний результат". "Да, они завоевали очко на выезде, но я сомневаюсь, что они удовлетворены таким исходом. Я бы на их месте не был бы доволен", - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Он также высказал уверенность, что его команда "должна расти от игры к игре".

"Наша организация игры показывает – мы имеем преимущество, постоянно оказываем давление на соперника, но в завершающей стадии у нас есть определенные трудности. А не хватает нам самого важного, что есть в футболе, это завершающего удара", - заключил М.ЛУЧЕСКУ.

В свою очередь главный тренер "Олимпиакоса" Тронд СОЛЛЬЕД отметил, что "2:2 – тот счет, который меня устраивает".

"Да, я вполне удовлетворен новой организацией игры, но отмечу, что мы могли бы лучше сыграть и в обороне, и в нападении", - сказал Т.СОЛЛЬЕД.

Говоря о надеждах своей команды в групповом турнире Лиги чемпионов, он отметил, что "мы стремимся выйти из группы, ну а там как получится".

"Время покажет, все зависит от ситуации. Сейчас трудно угадать – сколько очков понадобится для того, чтобы выйти из группы. Но мы рассчитываем занять минимум 3 место", - заключил Т.СОЛЛЬЕД.