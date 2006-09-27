Завершился матч Шахтер - Олимпиакос

Завершился матч 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречались донецкий "Шахтер" и "Олимпиакос" (Пирей, Испания). Ничья 2:2.

Составы команд: Шахтер: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандиньо, Матузалем, Левандовски, Брандао (76, Воробей) , Рац, Марика (89, Агахова), Срна, Элано (76, Жадсон). Олимпиакос: Никополидис, Столтидис, Кастильо, Марич, П.Джорджевич, Костулас, Георгатос, Константину (90, Оккас), Пантос (85, Ривалдо), Анатолакис (46, Пацацоглу), Жулио Сезар.

(Первый тайм матча ”Шахтер” - ”Олимпиакос”) Второй тайм начался острой атакой Шахтера. Горняки перехватили мяч и Матузалем после скидки Брандао бил с 15 метров, Никополидис принял удар, Брандао не отдал в центр, а стал добивать с острого угла... После углового бьет Фернандиньо – снова мяч берет вратарь.

Опасный момент у ворот Шахтера возник на 50-й минуте. У греческих ворот опасности возникают каждые 2-3 минуты: Брандао (прострел некому поддержать), Марика (издали, играет вратарь), снова Марика (перед воротами, никого… но мимо), Элано (с линии штрафной, неточно)… Гола нет.

Не забиваешь ты… (дальше все знают). На 66-й минуте Кастильо на скорости дошел до штрафной, отдал налево на Марича, тот сильно ударил, Шуст отбил перед собой и Кастильо, набегая добил (точнее, занес) с трех метров. Добил, да, рукой, но «рука Бога», по мнению судьи, уже занесена в правила. 2:1.

Отквитались практически немедленно. Пас в борьбу перед воротами от Тимощука с угла штрафной. Марика проталкивал этот мяч среди десятка ног дважды. Второй раз – в сетку. 2:2.

На 70-й минуте промахнулся по пустым воротам Кастильо, через минуту неудачно сыграл на выходе Шуст.

Игра становилась напряженной. К 72-й минуте число желтых карточек достигло пяти (2 – у Шахтера). Игроки обеих команд раз за разом прибегали к незаметным для судьи ударам соперников. Атаковать трудно, а созданные ситуации завершаются неточно. На 83-й снова после ошибки вратаря по пустым воротам бьет Константину.

За 5 минут до конца больше минуты отнял у игры болельщик, попытавшийся выбежать на поле, но прошел по газону только 3-4 метра. Охрана повалила его и оттащила на беговую дорожку.

Добавлено четыре минуты. Шахтер штурмует, но тяжело...

2:2.

Статистика матча (Шахтер - Олимпиакос): удары по воротам – 21:13, удары в створ – 12:6, блокированные удары – 2:1, фолы – 22:15, оффсайды – 3:1, угловые – 10:2, владение мячом – 59:41.

Одновременно с матчем Шахтер – Олимпиакос завершились игры: Вердер - Барселона (1:1), Левски - Челси (1:3), Интер - Бавария (0:2), Ливерпуль - Галатасарай (3:2), Бордо - ПСВ (0:1), Валенсия - Рома (2:1). Матч Спартак - Спортинг (группа B) в Москве ранее завершился вничью - 1:1.