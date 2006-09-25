Матч Италия-Украина будут судить греки

Греческая бригада арбитров во главе с Киросом ВАССАРАСОМ будет проводить игру отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года Италия-Украина, которая состоится 7 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, матч начнется в 21.50 (по киевскому времени) в Риме на «Стадио де Олимпико».

К.ВИССАРАС судил матчи Чемпионата мира 1999 года среди семнадцатилетних, Олимпийские игры 2004 года в Афинах, квалификационные матчи Евро-2004 и финального турнира мирового первенства в Германии нынешнего года. Владеет тремя иностранными языками – испанским, немецким и английским.

Ассистенты – Димитрис БОЗАТЗИДИС и Константинос ДАЛАС и Иоаннис ТСАЧИЛИДИС.

Кроме того, встреча 11 октября между сборными Украины и Шотландии на НСК „Олимпийский” в Киеве будут судить арбитры из Швеции. Главный судья - Петер ФРЁДФЕЛЬДТ, вспомогательные - Кеннет ПЕТЕРССОН и Фредрик НИЛССОН и Мартин ИНГВАРССОН.