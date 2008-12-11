Блохин может оказаться в Саудовской Аравии

Стало известно о том, что в услугах украинского специалиста Олега Блохина, отдыхающего в эти дни в Трускавце, заинтересованы ряд клубов, в том числе и с азиатского континента.

Руководство футбольного клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии намерено в ближайшее время вступить в переговоры с экс-тренером "Москвы" и сборной Украины Олегом Блохиным. В случае их успешного завершения, украинский специалист, имеющий опыт работы с зарубежными командами, впервые попробует свои силы в одной из ближневосточных стран, сообщает "Спорт-Экспресс".

Вот как прокомментировал эту информацию сам Олег Блохин: "Я слышал об интересе, который проявляет ко мне команда "Аль-Ахли". Однако конкретного предложения из Саудовской Аравии ни мне, ни моему агенту Шандору Варге не поступало. Если же это произойдет, мы готовы его рассмотреть наряду с другими вариантами".