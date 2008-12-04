Результаты матчей Кубка УЕФА

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Кубка УЕФА в группах E-Н

Группа E Вольфсбург - Портсмут 3:2 (Дзеко 3, 23, Мисимович 74 - Дефо 11, Мвуемба 14)

Херенвеен - Брага 1:2 (Сибон 19 - Куеста 35, Агуйяр 56)

У Вольфсбурга 9 очков после трех игр, у Милана - 7(3), Браги - 6(4), Портсмута - 1(3), Херенвеена 0(3)

17 декабря играют Портсмут - Херенвен, Милан - Вольфсбург.

Группа F

Астон Вилла - Жилина 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стивар 19)

Славия - Гамбург 0:2 (Олич 30, Петрич 90 пен.)

У Астон Виллы 6 очков после трех игр, у Аякса - 6(3), Гамбурга 6(3), Жилины 4(4), Славии - 1(3)

17 декабря играют Гамбург - Астон Вилла, Аякс - Славия.

Группа G Копенгаген - Русенборг 1:1 (Антонссон 85 - Иверсен 33)

Валенсия - Брюгге 1:1 (Джигич 59 - Алькарас 19)

У Сент-Этьенна 7 очков после трех игр, у Валенсии - 5(3), Брюгге 3(3), Копенгагена - 3(3), Русенборга 2(4)

17 декабря играют Сент-Этьенн - Валенсия, Брюгге - Копенгаген.

Группа H

Нанси - ЦСКА 3:4 (Зерка 5, Фере 72, Кемерлинг 79 - Лав 23, 61, 89, Рамон 33)

Лех - Депортиво 1:1 (Ренгифо 41 - Колотто 3)

У ЦСКА 12 очков после четырех игр, у Нанси - 4(3), Депортиво 4(3), Леха - 2(3), Фейеноорда 0(3)

17 декабря играют Фейеноорд - Лех, Депортиво - Нанси.

Напомним, что вчера состоялись матчи

Группа A

Манчестер Сити - ПСЖ 0:0

Твенте - Шальке 2:0 (Вилаерт 3, Перес 55 - Асамоа 77)

У Манчестер Сити 7 очков после трех игр, Твенте 6(3), у Шальке - 4(4), Расинга - 2(3), ПСЖ 2(3)

18 декабря играют ПСЖ - Твенте, Расинг - Манчестер Сити.

Группа B

Металлист - Олимпиакос 1:0 (Эдмар 87)

Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)

У Галатасарая 9 очков после четырех игр, у Металлиста - 7(3), Олимпиакоса 3(3), Герты - 2(3), Бенфики 1(3)

18 декабря играют Олимпиакос - Герта, Бенфика - Металлист.

Группа C

Севилья - Партизан 3:0 (Л.Фабиано 32 пен., 73, Ренато 46)

Стандард - Сампдория 3:0 (Камарго 23, Оньеву 35, Йованович 43)

У Стандарда 9 очков после трех игр, Севильи - 6(3), Сампдории - 4(3), Штутгарта 4(3), Партизана 0(4)

18 декабря играют Штутгарт - Стандард, Сампдория - Севилья.

Группа D

Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекеринг 86, Шене 88)

Удинезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бишчан 90+2)

У Удинезе 9 очков после трех игр, у Тоттенхэма - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)

18 декабря играют Неймеген - Удинезе, Тоттенхэм - Спартак.