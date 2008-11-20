Михайличенко удивился, что трибуны свистели

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал товарищеский матч с норвежцами (1:0 в пользу украинцев).

"Конечно, я доволен, что удалось провести этот спарринг именно в таком составе. Хотелось проверить в деле игроков, которые не имели достаточно игровой практики в матчах за сборную. Безусловно, мы рады победе. Ведь было очень трудно хорошо подготовиться к матчу за два дня, но благодаря самоотдаче и концентрации ребятам удалось компенсировать все недостатки в подготовке".

"Саму игру можно разбить на два тайма. В первом было много борьбы, высокая скорость и динамика. После перерыва злую шутку с нами сыграло удаление в стане соперника, у команды появилась некая расслабленность. Жаль, что не реализовали массу моментов, но с другой стороны рады, что они вообще были".

"Мы дали возможность дебютировать всем новичкам. Конечно, тяжело показать свой уровень за 45 минут, но мы всеми довольны. Понимание тактики команды у ребят просматривалось".

"Также хочется отметить, что команда очень надежно отыграла в обороне. Если честно, даже не могу вспомнить опасные моменты у наших ворот. Никого выделять не буду, возможно, кто-то и не показал свой уровень, но претензий ни к кому не имею".

"В Днепропетровске прекрасный стадион, правда, ожидал большее количество болельщиков на трибунах. Хочется поблагодарить тех людей, которые все же пришли нас поддержать в такую погоду. Хотя меня удивило некоторое недовольство во время матча (были моменты, когда трибуны свистели)" - цитирует тренера Football.ua.