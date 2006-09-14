Ющенко призвал УЕФА доверить Украине финал “Евро-2012”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил представителей УЕФА, что Украина готова обеспечить наилучшие условия для проведения финала “Евро-2012”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня во время встречи с представителями УЕФА, которые находятся в Украине с обзорным визитом в рамках участия Украины и Польши в тендере за право принимать финальный турнир Чемпионата Европы 2012 года по футболу, В.ЮЩЕНКО, в частности, отметил, что «Евро-2012» является мероприятием мирового значения, которое предусматривает установление более тесных отношений между Украиной и Европой.

Президент Украины подчеркнул, что в государстве уже проводятся мероприятия, направленные на усовершенствование транспортной, спортивной и туристической инфраструктур, которые позволят создать наилучшие условия для проведения финала Чемпионата Европы 2012 по футболу.

На встрече, в частности, присутствовали первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, президент Федерации футбола Григорий СУРКИС, член комитета соревнований национальных сборных Гери БИН, директор отдела профессионального футбола Джорджио МАРЧЕТТИ, председатель отдела соревнований национальных сборных Микаэль ЗАЛЬЦЕР, менеджер соревнований УЕФА Евро Кристоф ЙОНГ, координатор соревнований УЕФА Евро-2008 Марион-Николь БРЕУЭР, председатель отдела УЕФА по проведению мероприятий Майк КИСС, генеральный менеджер заявки на право принимать финальный тур Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Польше Дирк Смитс ван ОЙЕН.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2005 года Президент Украины подписал указ «О неотложных мерах по подготовке Украины к участию в тендере за право проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша”.

7 декабря 2006 года Украина и Польша проведут финальную презентацию заявки перед Исполнительным комитетом УЕФА. По итогам оценочного отчета на основании поданной информации, гарантий и соглашений Исполком европейского союза футбольных ассоциаций определит принимающую ассоциацию, которой будет предоставлено право проведения финальной части «Евро-2012» по футболу.