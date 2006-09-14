Кто пойдет против Суркиса, тот нарвется на революцию

Президент Федерации футбола Украины, член исполкома УЕФА Григорий СУРКИС заверяет, что торгового центра перед НСК Олимпийский в Киеве не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после презентации Киева и его инфраструктуры на предмет участия Украины в тендере УЕФА на право проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года футболу в Украине и Республике Польша.

“Я не советую всем тем, кто сегодня пытается уничтожить исторический спортивный культурный заповедник нашей Украины, делать это. Они нарвутся на очень большие неприятности. Поверьте мне, Майдан 2004 года покажется им не майданом. Это будет спортивная революция", - сказал Г.СУРКИС.

По его словам, конфликт будет разрешен, и в этом заинтересована как общественность, так и высшее руководство страны.

“Я уверен потому, что совместно с общественностью, с властью, мы этот беспорядок остановим. Я уверен в том, что мы найдем выход из этой пока безнадежной ситуации. Но безнадежных ситуаций не бывает, когда профессионалы берутся за дело, между прочим, еще и патриоты своей страны”, - сказал президент Федерации футбола Украины.

Как сообщал УНИАН, на Спортивной площади возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве ведется строительство торгово-развлекательного центра “Троицкий”.

В соответствии с заключением Министерства внутренних дел Украины, это строительство не удовлетворяет нормам безопасности болельщиков.

В феврале Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) заявила о намерении запретить проведение официальных футбольных матчей на НСК «Олимпийский» в Киеве в случае продолжения строительных работ возле стадиона.

Владельцем ТРЦ “Троицкий” является ЗАО «Нест-Ханнер», созданное украинским ОАО “НЕСТ» и литовским ОАО «HANNER».

Общая площадь объекта – свыше 100 тыс. кв. м, площадь для арендаторов – свыше 40 тыс. кв. м. Суммарный объем инвестиций в строительство ТРК составляет 95 млн. дол.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на февраль-март 2007 года.