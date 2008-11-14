Поляки и украинцы обсудят вопрос контроля за Евро-2012

Сегодня в Киеве руководство Федераций футбола Украины и Польши обсудит с представителями УЕФА формат совместной структуры, которая будет контролировать подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Об этом УНИАН сообщила компания PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению Евро-2012.

«Мы будем говорить о концепциях совместной организационной структуры, которая будет контролировать подготовку и проведение чемпионата 2012 года», - сказал заместитель председателя польской федерации футбола Адам ОЛЬКОВИЧ, которого цитируют на портале компании.

Он прибавил, что исполнительный комитет УЕФА должен утвердить окончательно эту структуру до 10 декабря.

По данным PL2012, новоизбранный глава Федерации футбола Польши Гжегож ЛЯТО еще в четверг отбыл в Украину, где встретился с украинскими коллегами и обсудил сотрудничество при подготовке чемпионата.

Справка УНИАН. 58-летний Г.ЛЯТО (бывший футболист, тренер, член высшей палаты парламента Польши - сената) заменил 55-летнего Михала ЛИСТКЕВИЧА на посту главы Федерации футбола Польши 30 октября 2008 года.

Г.ЛЯТО сразу после избрания стал автором скандала, когда - комментируя проблемы с подготовкой к Евро-2012 в Украине – сказал, что Польша может провести чемпионат совместно с Германией.