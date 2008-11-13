Платини пугает Украину и Польшу

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявляет, что Украина и Польша потеряют право на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, если не будут построены стадионы в Киеве и Варшаве.

Как сообщает польский интернет-портал TVN24, об этом М.ПЛАТИНИ заявил в столице Болгарии Софии вчера.

«Не будет там чемпионата, если Украина не построит стадион в Киеве, а Польше не будет готова с объектом в Варшаве», - сказал он.

В то же время президент УЕФА отметил, что Украина и Польша должны или вместе провести Евро-2012, «или они обе теряют чемпионат».

«Польша и Украина хорошо знают, что однозначным условием (проведения первенства Европы – УНИАН) является своевременное сооружение стадионов в их столицах. Если они не будут готовы, тогда Евро-2012 не состоится ни в Киеве, ни в Варшаве», - цитирует М.ПЛАТИНИ “Немецкая волна”.

В таком случае, считает президент УЕФА, придется проводить новый конкурс на право организации первенства.

Как сообщал УНИАН, Польша планирует до 13 апреля 2009 года завершить первый этап работ по строительству Национального стадиона в Варшаве. Уже объявлен тендер на строительство стадиона.

Украина для проведения Евро-2012 должна реконструировать НСК «Олимпийский» в Киеве.

10 октября немецкая компания GMP - главный проектировщик реконструкции НСК "Олимпийский" представила первый пакет проектно-сметной документации – Концептуальный проект, или технико-экономическое обоснование (ТЭО). 23 октября этот проект рассмотрел и одобрил архитектурно-градостроительный совет Министерства регионального развития и строительства Украины, а 29 октября - архитектурно-градостроительный совет Киева.