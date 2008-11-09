Металлист возвращается на вторую строчку
18:50, 09 ноября 2008Спорт
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Завершился еще один матч 14-го тура
Завершился матч 14 тура украинской Премьер-лиги Кривбасс - Металлист. Гости сумели забить три гола, хозяева отквитали только один.
Кривбасс - Металлист 1:3
Голы: Мотуз 88 - Валяев 15, Фомин 30, Девич 67 пен.
Таким образом харькочане набирают 30 очков и снова оттесняют донецкий Металлург на третью позицию.
В настоящее время в Киеве продолжается матч Динамо - ФК Львов. Счет пока не открыт.
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