Заваров о вооруженных фанатах: это, наверное, какие-то бейсболисты были

Главный тренер киевского "Арсенала" Александр Заваров на послематчевой пресс-конференции во Львове после поражения 3:2 от местных "Карпат" заявил, что его команда играла без мотивации. Отвечая на вопрос журналистов о задержании вооруженных фанатов клуба, Заваров отметил: "Я их не видел. Биты? У нас компания фанатов проукраинская, организованная и культурная. Пусть покажут, кого они задержали. Кто там был с битами, кого они ехали бить. Это, наверно, какие-то бейсболисты были." Об этом сообщает Zaxid.netсо ссылкой на Информационный центр ФК "Карпаты".

"Игра, думаю, понравилась зрителям. Много моментов было у обеих команд. Обнадеживающий футбол. Правда, тяжело сказать, что было в первом тайме с нами. Сыграли ужасно в первом тайме, во втором что-то выходило, проявлялась сила воли, люди начали переживать за неудобный счет. Но все это не то. Без мотивации играть в футбол тяжело. Эту неделю мы на базе готовились. Началась игра - с первых минут нужно быть сконцентрированным. А здесь концентрации - ноль, мотивации - ноль. Меня возмущает, что когда едва лишь начинаются трудности - сразу начинаются претензии у самих футболистов: ты не туда отдал пас, и так далее. Начинается бордель. Нужно с себя начинать. Решать свои проблемы. "Карпаты" вышли мобильные, как они всегда играют у себя дома. Но уже поздно. Тяжело играть два мяча. Все делалось быстро, хотели забить. За подбором игроков мы не слабее других команд, за исключением грандов. Кое-кто думает, что так оно все будет идти по накату. После матча против "Шахтера" пошел психологический провал. Настроились на "Шахтер", а затем выходишь играть против бойцов, которые несутся, дерутся, перебивают всю нашу защиту. Нужно так же - динамику, борьбу противопоставлять. Но я поздравляю "Карпаты" с победой и желаю им всего хорошего", - подытожил игру А.Заваров.

Как сообщал УНИАН, вчера утром, сотрудники Госавтоинспекции Львовской области на подъезде во Львов задержали автобус, в котором ехали 60 фановфутбольного клуба «Арсенал» (Киев).

Сотрудники ГАИ обнаружили у пассажиров автобуса целый арсенал спецсредств, которые предназначались для организации массовых беспорядков, драк и нанесения увечий.