Кличко беспокоится, что его бой не покажут по телевизору

Украинскому боксеру-тяжеловесу Виталию КЛИЧКО, владеющему титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), не нравится идея о проведении боя с кубинцем Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ. Об этом заявил менеджер украинского боксера Бернд БЕНТЕ.

Поединок КЛИЧКО - ГОМЕС был назначен Всемирным боксерским советом, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

35-летний Х.ГОМЕС является официальным претендентом на титул WBC, но, по словам Б.БЕНТЕ, В.КЛИЧКО не заинтересован в бое с кубинцем. Б.БЕНТЕ отметил также, что этот поединок не захотят транслировать ни немецкие, ни международные телеканалы. Большинство своих боев украинец провел в Германии.

Виталий КЛИЧКО стал чемпионом мира по версии WBC 11 октября с. г., нокаутировав нигерийца Сэмюэла ПИТЕРА. Вскоре после победы украинец заявил, что готов встретиться только с Ленноксом ЛЬЮИСОМ или Николаем ВАЛУЕВЫМ, а в начале этой недели публично предложил Н.ВАЛУЕВУ провести поединок в 2009 году.

Однако 6 ноября WBC обязал В.КЛИЧКО встретиться с обязательным претендентом Х.ГОМЕСОМ. Если в ближайшее время стороны не договорятся об условиях поединка, 19 декабря право на организацию этого матча будет разыграно на аукционе.