Шева понимает, почему не проходит в состав

Нападающий Милана Андрей Шевченко рад быть членом команды в борьбе за скудетто, даже если на поле он выходит нечасто.

32-летний украинец понимает, почему не проходит в состав: "Мы все знаем, что нас много. Тренер выбирает тех игроков, которые нужны ему в этот конкретный момент. А цель у нас у всех одна. И чтобы выиграть трофеи к концу сезона, нужно много игроков.”

Шевченко пока не может вернуться к той форме, в которой он пребывал до ухода в Челси, но признался, что выбор тренера во многом зависит от того, как игрок работает на тренировке.

“Сегодня хорошо тренируется кто-то один, завтра на поле выйдет другой. Для того, чтобы попасть в состав, нужно выкладываться каждый день по полной.”

Football.ua