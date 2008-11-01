Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:59, 01 ноября 2008
Спорт
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Лидеры соперничают заочно

Завершились сегодняшние матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Заря 3:1 (Морено 23, 80, Виллиан 68 - Джихани 2)

Металлург З - Арсенал 2:1 (Годин 68, Силюк 90 - Олейник 4)

Ильичевец - ФК Харьков 1:1 (Лима 69 - Платон 7)

Динамо - Карпаты 4:0 (Милевский 19, Бангура 25, Алиев 45 пен., Бангура 51)

Металлист - Черноморец 2:0 (Девич 27, 69)

Напомним, что завтра сыграют: ФК Львов - Таврия, Ворскла - Металлург Д, Днепр - Кривбасс

 

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