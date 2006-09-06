Завершился матч Франция – Италия

Завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Франции и Италии. Счет 3:1 в пользу французской команды.

Составы команд: Франция - 23 Купэ, 19 Саньоль, 5 Галлас, 15 Тюрам, 3 Абидаль, 22 Рибери (Саа, 85), 4 Виейра, 6 Макелеле, 7 Малуда, 9 Гову (Вильтор, 75), 12 Анри; Италия: 1 Буффон, 19 Дзамбротта, 5 Каннаваро, 6 Барцальи, 3 Гроссо, 7 Семиоли, 21 Пирло, 8 Гаттузо, 20 Перротта, 10 Кассано, 11 Джилардино.

Судила игру бригада из Германии.

Французы для начала решили доказать, кто же на самом деле Чемпион. Первый гол был забит уже на 2-й минуте, когда Галлас слева навесил мяч на дальнюю штангу, а Гову в касание замкнул передачу. 1:0.

До второго гола прошло 15 минут. Малуда пробил издали. Буффон отбил мяч перед собой, но Анри, находясь перед воротами слева, несильно добил, причем с рикошетом об защитника. 2:0.

Через две минуты итальянцы сократили разрыв со стандарта. Пирло навесил мяч со штрафного, Джилардино пробил сильно. 2:1.

Четвертый гол состоялся уже после перерыва – на 55-й минуте. И снова это был французский гол. Дубль записал Гову, переведя головой мяч - в высоком прыжке и в борьбе - мимо вратаря. 3:1.

Французы торжествуют. А сборной Украине в следующем туре предстоит встретиться с нуждающимися теперь в очках итальянцами.