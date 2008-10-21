Завершился первый тайм в матче Порту - Динамо
22:31, 21 октября 2008Спорт
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Динамо ведет в счете
|Фото АР
Порту - Динамо 0:1 (Алиев 27). Учебно-образцовый гол с дальнего (не менее 30 метров) штрафного.
В другом матче группы G: Фенербахче - Арсенал, счет первой тайма 1:3.
В группе Е Манчестер выигрывает у Селтика 1:0, Вильярреал - Ольборг 2:2
В группе F: Бавария - Фиорентина 2:0, Стяуа - Лион 3:2
В группе Н Ювентус ведет в матче с Реалом - 1:0. Игра Зенит и БАТЭ завершилась ничьей 1:1.
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