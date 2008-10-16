ФК «Черноморец» может переехать из Одессы

Правление футбольного клуба «Черноморец» может временно перевести команду в другой город, заявил заместитель директора Одесского городского департамента по подготовке к Евро-2012 Вадим ТЕРЕЩУК. Это связано с отсутствием у «Черноморца» резервной арены, а реконструкция базового стадиона уже начата.

В.ТЕРЕЩУК напомнил, что «согласно постановлению Кабмина резервной ареной для «Черноморца» должен был стать стадион СКА в Приморском районе Одессы, который находится в ведении Минобороны Украины. Однако руководство ведомства саботирует передачу стадиона ФК «Черноморец». Проигнорировано также обращение Одесского облсовета к Президенту и Кабмину Украины с просьбой обеспечить передачу стадиона СКА в коммунальную собственность территориальной общине Одессы в рамках выполнения Указа Президента от 24 октября 2007 года.

В свою очередь, как передает сайт “Репортер”, заместитель начальника управления спорта Минобороны Леонид ЛИТВИН обнародовал позицию ведомства, которая «заключается в том, что стадион СКА будет передан городу только после выделения 60 квартир одесским военнослужащим-первоочередникам, что отвечает договоренности об условиях передачи стадиона».

Он уточнил, что все квартиры должны быть получены в 2008 году, однако пока в наличии их всего восемь, а бюджетный год подходит к концу. Кроме того, известно, что «власть имеет задолженность перед управлением капитального строительства в размере 4,5 млн. грн.», отметил Л.ЛИТВИН.

Он также констатировал, что в адрес Минобороны пришло письмо вице-мэра Одессы о том, что все готово для передачи жилья. «Но вы же понимаете, - сказал Л.ЛИТВИН, - сегодня есть квартиры для выделения военнослужащим, а завтра их нет. Если мы передадим стадион, не получив сначала 60 квартир, то можем остаться без обусловленного договором жилья».