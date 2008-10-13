Дон Кинг попросит Путина организовать бой Кличко–Валуев в России

Дон Кинг, со-промоутер теперь уже бывшего чемпиона мира по версии WBC Сэмюэля Питера, поделился своим мнением о прошедшем поединке своего клиента с Виталием Кличко и рассказал, что хочет организовать бой с Кличко-старшим другого своего боксера – временного чемпиона мира по версии WBA россиянина Николая Валуева.

«Что я могу сказать о прошедшем бое... Итог закономерен, но это не Питер так плохо выглядел прошедшей ночью, а Виталий Кличко очень хорошо. В ближайшее время я займусь организацией поединка Николай Валуев – Виталий Кличко. Можно было бы устроить шикарное шоу в России, собрать 150 000 зрителей. Попрошу, чтобы Владимир Путин помог организовать такое важное событие в мире бокса. Это тяжелая, но увлекательная задача», – рассказал Кинг в интервью немецкому телеканалу RTL.

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