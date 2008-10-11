Завершился матч Украина - Хорватия
21:45, 11 октября 2008Спорт
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Стороны поделили очки
Завершился второй сегодняшний матч группового этапа Чемпионата мира по футболу в группе 6.
Украина - Хорватия 0:0.
Таким образом, после трех туров у Англии - абсолютные 9 очков, у Украины - 7, Хорватии - 4, у Беларуси и Казахстана - по 3 очка (у Беларучи сыграны 2 игры, у Казахстана - 4), у Андорры очков еще нет.
Хорватия и Андорра, Беларуси и Англия сыграют 15 октября, а у Украины ближайший матч ЧМ-2010 - только весной: 1 апреля на поле сборной Англии.
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