Луческу обвиняет «Барселону» в нарушении правил Fair play

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ обвиняет испанскую «Барселону» в нарушении правил «Fair play» (честной игры) и сетует на недостаток опыта своей команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 1 октября в Донецке на пресс-конференции после матча группового тура Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Барселона», который закончился поражением «горняков» со счетом 1:2.

«Сразу хочу сказать, что в жизни не видел ничего подобного. Стыдно за весь футбол. И за УЕФА, которое отстаивает правила «фейр-плей», - сказал М.ЛУЧЕСКУ. При этом он пояснил, что перед тем, как испанские футболисты забивали гол, переломивший ход матча, «все видели, что произошло, когда мяч вышел за пределы поля». «Наши игроки остались стоять на своих местах. Ошибка нашего вратаря - это нехватка опыта. Но что сделано, то сделано…», - констатировал тренер «Шахтера». Он убежден, что «если бы такой эпизод произошел в Испании, эту команду не выпустили бы из города, им было бы не так просто улететь». «Барселона» - это великая команда, но нужно оставаться профессионалами в любых моментах… Наша команда была не готова к тому, что «Барселона» может так поступить для реализации своих моментов», - добавил М.ЛУЧЕСКУ.

«Я говорю так, потому что от этого зависит моя карьера и действительно меня это очень сильно волнует», - подчеркнул тренер «Шахтера».

Он отметил, что его команда провела матч хорошо. «Наши футболисты уверенно отыграли…Мы перекрыли все зоны, поэтому соперник ничего не мог противопоставить. И если бы не то, что произошло на последних минутах, мы бы точно прошли дальше в Лиге чемпионов», - указал М.ЛУЧЕСКУ.

Он акцентировал, что «Шахтер» очень серьезно готовился к матчу, «вспомнили игру с «Севильей» и другие матчи, донесли до ребят, что концентрация должна быть супермаксимальной». «Но произошло то, что вы увидели», - с горечью констатировал М.ЛУЧЕСКУ.

«Беру всю вину за поражение на себя», - заключил тренер «Шахтера».