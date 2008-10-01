Ахметов просит фанов "Шахтера" не обижать Луческу

Мирча ЛУЧЕСКУ останется главным тренером донецкого футбольного клуба «Шахтер» как минимум до конца первого круга чемпионата Украины и игр в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ в интервью газете «Спорт-экспресс в Украине», сообщает пресс-служба клуба.

«Давайте проявим выдержку. Сыграем шесть матчей в Лиге чемпионов, закончим первый круг национального первенства, проанализируем результаты и только потом сделаем выводы: исчерпал себя ЛУЧЕСКУ или не исчерпал. Тогда это будут не эмоции, а рациональное, взвешенное решение, которое подскажет нам следующие шаги», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он попросил болельщиков «набраться терпения до зимы, не оказывать такого давления на ЛУЧЕСКУ, свернуть обидные для него баннеры на трибунах».

«Впереди очень важные, если хотите, судьбоносные для «Шахтера» матчи в Лиге чемпионов. Единение команды с болельщиками в такой ситуации ценно как никогда», - подчеркнул президент клуба.

Он отметил, что «пусть это звучит несколько пафосно, но ЛУЧЕСКУ уже вписал свое имя в историю «Шахтера» золотыми буквами».

«Единственное, что я хочу все же сказать: мы расстанемся достойно, по-мужски и навсегда останемся друзьями, ибо то, что сделал ЛУЧЕСКУ в Донецке, переоценить невозможно», - указал Р.АХМЕТОВ.

Одновременно он не исключил, что М.ЛУЧЕСКУ останется в команде в случае ее выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов: «С одной стороны, было бы логично и справедливо, чтобы он остался и довел свою команду до того предела, на который она способна в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, нужно будет смотреть, анализировать все, включая наше выступление в чемпионате Украины, качество игры команды».

Президент «Шахтера» признал, что потеря командой 18 очков в первых турах чемпионата Украины свалилась на него «как снег на голову». «Не было ничего, что бы ее предвещало. Те же игроки, тот же тренер - и на тебе...», - посетовал президент клуба, но высказал уверенность, что «слабая команда из такой ситуации не выберется, а мы это сделаем». «Докажем всем, что «Шахтер» - это «Шахтер», и с нами надо считаться по-прежнему. Докажем, не сомневайтесь», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

По его словам, даже если «горняки» не защитят чемпионский титул, но выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, он будет счастлив.

«Такое случится впервые, поэтому станет историческим событием, настоящим прорывом для «Шахтера», - заключил Р.АХМЕТОВ.