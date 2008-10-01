Протасов едет работать в Россию

Вчера Олег Протасов прибыл в Краснодар, а сегодня он будет представлен игрокам своего нового клуба. Экс-наставнику "Днепра" осталось только получить разрешение на работу в России.

Источник в российском клубе рассказал "Сегодня|Спорт", что по всем пунктам контракта клуб и тренер пришли к согласию. В "Кубани" не сомневаются, что вместе с тренером в команде появятся и новые футболисты. "С приходом Протасова у нас будут новые задачи. У него свое видение футбола. Пока известно, что вместе с Протасовым в "Кубани" появится новый тренер по физподготовке".

Инициатором приглашения украинского специалиста в краснодарскую команду, которая сейчас занимает второе место за 7 туров до финиша чемпионата первой лиги, стал спонсор "Кубани" — Индустриальный Союз Донбасса. Кроме "Кубани" Протасова российская пресса "сватала" также в "Ростов" и "Шинник". А раньше украинца приглашал румынский "Клуж", который играет в Лиге чемпионов.

В 2008 году Олег Протасов будет уже третьим главным тренером "Кубани". Краснодарцы начали год под руководством Александра Тарханова, но он покинул команду из-за проблем со здоровьем. С апреля по август клубом руководил Сергей Павлов, ушедший затем в премьер-лиговский "Шинник". В течение месяца и.о. главного тренера был Погос Галстян. Кстати, в тренерском штабе краснодарцев работает Андрей Викторович Юдин, бывший партнер Олега Валерьевича по "Днепру".