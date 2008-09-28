Команда Блохина прервала победную серию Рубина

Лидер чемпионата России по футболу казанский "Рубин" потерпел поражение в домашней встрече с ФК "Москва", сообщает Лента.ру. Единственный гол в матче на 40-й минуте забил аргентинский нападающий гостей Эктор Бракамонте.

"Рубин" не проигрывал в чемпионате России с 10 мая, когда уступил на выезде "Спартаку" из Нальчика. Затем последовала серия из шести ничьих и шести побед подряд.

Казанский клуб с 48 очками остается во главе турнирной таблицы. На второе место в субботу вышел московский ЦСКА, после победы над "Томью" набравший 41 очко.

Результаты всех матчей 23 тура

"Рубин" - "Москва" - 0:1

"Сатурн" - "Амкар" - 0:0

"Терек" - "Химки" - 1:0

"Крылья Советов" - "Динамо" - 3:3

"Локомотив" - "Зенит" - 0:3

ЦСКА - "Томь" - 2:1

"Шинник" - "Спартак" - 1:2

"Спартак-Нальчик" - "Луч-Энергия" - 2:2