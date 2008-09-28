Украинские фигуристы завоевали бронзу на юниорском гран-при
16:58, 28 сентября 2008Спорт
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Соревнования проходили в Мадриде
Украинская пара Анастасия ВЫХОДЦЕВА и Алексей ШУМСКИЙ завоевали бронзовую медаль на юниорском этапе гран-при по фигурному катанию в Мадриде.
Как передает Champion, победили представители России Екатерина РЕЗАНОВА и Джонатан ГУРЕЙРО. Вторые - Мая и Алекс ШИБУТАНИ из США.
Еще одна украинская пара Ксения ЧЕПИЖКО и Сергей ШЕВЧЕНКО - девятые. Следует отметить, что Ксения и Сергей лишь в этом году перешли в юниоры.
Николай БОНДАРЬ финишировал десятым в соревновании юношей. Дмитрий КУЗЬМЕНКО - 20. Победил Армин МАХБАНУЗАДЕН из США.
Анастасия ЛИСТОПАД в соревновании одиночниц-девушек заняла 13 место.
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