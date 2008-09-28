Украинские фигуристы завоевали бронзу на юниорском гран-при

Украинская пара Анастасия ВЫХОДЦЕВА и Алексей ШУМСКИЙ завоевали бронзовую медаль на юниорском этапе гран-при по фигурному катанию в Мадриде.

Как передает Champion, победили представители России Екатерина РЕЗАНОВА и Джонатан ГУРЕЙРО. Вторые - Мая и Алекс ШИБУТАНИ из США.

Еще одна украинская пара Ксения ЧЕПИЖКО и Сергей ШЕВЧЕНКО - девятые. Следует отметить, что Ксения и Сергей лишь в этом году перешли в юниоры.

Николай БОНДАРЬ финишировал десятым в соревновании юношей. Дмитрий КУЗЬМЕНКО - 20. Победил Армин МАХБАНУЗАДЕН из США.

Анастасия ЛИСТОПАД в соревновании одиночниц-девушек заняла 13 место.