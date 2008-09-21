Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

Большой сюрприз от Ливерпуля

Завершились сегодняшние матчи 5-го тура английской Премьер-лиги Болтон - Арсенал 1:2 (К. Дэвис 15 - Эбуэ 25, Бендтнер 28) Вест Хэм - Ньюкасл 3:1 (Ди Микеле 8, 37, Этерингтон 53 - Оуэн 67) Ливерпуль - Сток Сити 0:0 Блэкберн - Фулхэм 1:0 (Дербишир 84) Сандерленд - Миддлсбро 2:0 (Чопра 81, 90+1) Завтра играют Манчестер Сити - Портсмут, Тоттенхэм - Уиган, Халл Сити - Эвертон, Вест Бромвич - Астон Вилла и ... Челси - МЮ.

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