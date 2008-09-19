Суркис пожаловался Тимошенко и Туску на истерику вокруг Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает истерикой обсуждение в западных СМИ темы возможного лишения Польши или Украины права на проведение Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС заявил сегодня во время второго заседания украинско-польского Комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое проходило в Киеве.

“Я имею очень позитивные сигналы, что никакой предпосылки для того, чтобы у Украины или Польши забрали этот турнир не может быть. На сегодняшний день в некоторых средствах массовой информации приводятся мнения, распространяются сплетни о том, что Украина и Польша могут рассматривать одну или другую страну отдельно в рамках проведения этого чемпионата. Как человек, который стоял у истоков этого события, я очень прошу сделать все необходимое, чтобы приостановить некоторые комментарии полномочных или неполномочных лиц со стороны как государственных институтов так и людей, которые работают в общественных организациях для того, чтобы на Западе не поддерживали эту истерическую тему, - что у нас могут что-то забрать или нас могут дисквалифицировать”. – сказал Г.СУРКИС, обращаясь к премьер-министрам Украины и Польши Юлии ТИМОШЕНКО и Дональду ТУСКУ.

Президент ФФУ отметил, что Украина, равно как и Польша, не могут отдельно провести Евро-2012. «Я не представляю себе, что наша страна может отдельно без Польши провести этот турнир. То же касается и польской стороны. Мы действительно начали движение вместе и я убежден, что в 2012 году мы проведем лучший чемпионат Европы, лучший все времена его проведения», - подчеркнул он.