ХІІІ летние Паралимпийские игры завершились в Пекине грандиозным фейерверком, флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) передан Лондону – столице Паралимпиады-2012.

«Это была величайшая Паралимпиада в истории, которая продемонстрировала принцип: один мир, одна мечта и необходимость равенства людей в этом мире», – сказал президент МПК Филип КРЭЙВЕН.

В течение 11 дней более 4 тысяч спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 147 стран мира демонстрировали силу воли, стремление человека к преодолению своих недугов.

«Каждый спортсмен, выступивший на Паралимпиаде, продемонстрировал, что он мастер своей судьбы. Прошедшие Игры дали шанс увеличить интерес общества к людям с ограниченными физическими возможностями, осознать, что этим людям нужна наша забота и любовь», – сказал президент оргкомитета.

Как сообщал УНИАН, национальная сборная Украины завоевала на Паралимпиаде 74 медали – 24 золотых, 18 серебряных и 32 бронзовые. Украина заняла 4 место в неофициальном командном зачете.

Первое место в команды Китая - 211 (89-70-52). Вторая позиция у Великобритании - 102 (42-29-31), третья - команда США - 99 (36-35-28).

Всего разыграны 473 золотые, 471 серебряные и 487 бронзовые медали, которые завоевали спортсмены из 69 стран.