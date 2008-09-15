Через 10 дней УЕФА снимет вопрос о Евро-2012 в Украине?

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК убежден, что Стратегический совет УЕФА на своем заседании 25 сентября в Швейцарии не лишит Украину права на проведение финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«25 сентября вопрос «быть или не быть» будет снят c повестки дня УЕФА», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что за последние месяцы Украина провела консолидированную работу и достигла значительных результатов в подготовке основных объектов инфраструктуры к Евро-2012. В частности, по его словам, за это время был выведен из кризисного состояния национальный спортивный комплекс «Олимпийский».

И.ВАСЮНИК также сообщил, что 15 октября будет представлен проект реконструкции стадиона и будет названа его окончательная стоимость.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день из 6 стадионов, необходимых для проведения Евро-2012, только один остается в зоне высокого риска.

Говоря о состоянии подготовки аэропортов, И.ВАСЮНИК отметил, что план подготовки к европейскому футбольному первенству 2012 года дает уверенность в том, что они будут готовы своевременно. В частности, он сообщил, что в настоящее время в аэропортах всех шести городов, которые будут принимать матчи Евро, ведется проектирование взлетных полос, а в аэропортах Донецка и Львова - проектирование терминалов.

Также И.ВАСЮНИК отметил, что на сегодняшний день ликвидирован дефицит четырехзвездочных гостиниц в городах-участниках Евро-2012, но остается лишь дефицит пятизвездочных гостиниц в Донецке и Харькове.

Кроме этого, вице-премьер сообщил, что в госбюджете на следующий год на строительство и ремонт коммунальных дорог к проведению чемпионата предусмотрено выделить 3 млрд. грн.