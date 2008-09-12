Паралимпиада: сегодня Украина получила 4 золота, 2 серебра, 3 бронзы

12 сентября украинские легкоатлеты завоевали полный комплект наград на Паралимпийских Играх в Пекине. Золото в толкании ядра выиграла Алла Мальчик (класс F 35/36), которая к тому же установила и новый мировой рекорд.

Первое место на дистанции 200 м из бега (Т38) среди женщин выиграла украинская легкоатлетка Инна Дяченко. Она также установила новый мировой рекорд в этой дисциплине - 27.81.

Еще одно золото получил Максим Веракса (это уже третье золото украинца) в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем (S12) среди мужчин. К тому же Максим установил новый мировой рекорд - 51.93. Второе место и серебро в этом заплыве также досталось Украине - Сергею Клипперту, время которого - 53.81.

В заплыве на 200 метров комплексным плаванием (SM13) среди мужчин лучшим с мировым рекордом стал украинец Алексей Федина. Бронза здесь также осталась за Украиной - Дмитрий Алексеев. Время чемпиона - 2:13.84, Дмитрия - 2:17.13. Даниил Чуфаров в этом же заплыве стал четвертым со временем 2:18.07.

Серебро в беге на 100 метров у Виктории Кравченко (класс T37), бронзовая награда на этой же дистанции у Никиты Сеника (класс Т 38).

Светлана Горбенко стала бронзовым призером в прыжках в длину. Она показала результат 5.62 м и от первого места отстала на 6 сантиметров. Еще две украинки, какие здесь участвовали - Юлия Корунчак и Марина Чишко, стали 8-й и 13-й соответственно.

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