Ющенко поедет в Крым смотреть авторалли
18:37, 11 сентября 2008Спорт
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Этап Кубка Президента - скоростной участок
В воскресенье, 14 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.
Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в воскресенье утром в Ялте В.ЮЩЕНКО посмотрит скоростной участок Этапа Кубка Европы, Кубка Президента Украины Prime Yalta Rally 2008.
Как сообщал УНИАН, с 12 по 14 сентября в Ялте уже в четвертый раз состоится авторалли Prime Yalta Rally 2008, которое является этапом Кубка Европы и Кубком Президента Украины.
В соревнованиях примут участие многие профессиональные гонщики из стран Европы и лучшие экипажи Украины.
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