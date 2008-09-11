Ющенко поедет в Крым смотреть авторалли

В воскресенье, 14 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в воскресенье утром в Ялте В.ЮЩЕНКО посмотрит скоростной участок Этапа Кубка Европы, Кубка Президента Украины Prime Yalta Rally 2008.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 14 сентября в Ялте уже в четвертый раз состоится авторалли Prime Yalta Rally 2008, которое является этапом Кубка Европы и Кубком Президента Украины.

В соревнованиях примут участие многие профессиональные гонщики из стран Европы и лучшие экипажи Украины.