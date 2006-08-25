Маскаев принял вызов Кличко

Российский боксер-тяжеловес Олег МАСКАЕВ, ставший 12 августа чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), согласился провести объединительный бой с обладателем пояса IBF (Международная федерация бокса) Владимиром КЛИЧКО, передает Лента.ру.

В интервью североамериканскому каналу ESPN О.МАСКАЕВ заявил, что не имеет принципиальных возражений против встречи с В.КЛИЧКО.

«Мне бы хотелось провести этот бой, единственная проблема - сроки. Мне необходимо некоторое время, чтобы восстановиться. В остальном - никаких вопросов», – отметил спортсмен.

Как сообщалось, 12 августа О.МАСКАЕВ вышел на чемпионский бой с Хасимом РАХМАНОМ с незалеченной травмой спины, а в ходе поединка повредил большой палец и локоть левой руки. В то же время В.КЛИЧКО, штаб которого и предложил О.МАСКАЕВУ провести объединительную схватку, не намерен переносить защиту своего титула с 11 ноября на более поздний срок.

Главным кандидатом на бой с украинцем является Шэннон БРИГГЗ, утверждающий, что у него на руках есть подписанный обеими сторонами контракт. На официальном сайте братьев КЛИЧКО «наиболее вероятным» соперником младшего из братьев называется именно американский боксер.

В то же время менеджеры О.МАСКАЕВА и В.КЛИЧКО уже обсуждали финансовые детали сделки. Как рассказал представитель россиянина Деннис РАППАПОРТ, украинский спортсмен и его штаб согласились разделить гонорар поединка ровно пополам, хотя сначала они претендовали на всю прибыль от продажи прав на телетрансляцию в Германию.

О.МАСКАЕВ стал вторым после Виталия КЛИЧКО белым чемпионом мира по версии WBC.