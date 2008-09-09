Еще две медали в копилке паралимпийской сборной Украины
15:22, 09 сентября 2008Спорт
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4-е место в командном зачете
Пловец Андрей Калина (категория спинальников SB8) на дистанции 100 метров брассом с результатом 1.07.01 установил новый мировой рекорд. Олимпийский чемпион Афин уверенно выиграл заплыв и принес, таким образом, восьмую золотую медаль в украинскую копилку Паралимпийских игр в Пекине.
Ещё одна бронза на счету Алены Акопян в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем (S5).
Таким образом, в копилке паралимпийской сборной Украины уже 22 медали (8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых). В общем зачете украинская сборная занимает 4-е место.
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