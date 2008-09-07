За матчем сборных Украины и Беларуси внимательно наблюдал и человек Славена Билича Иво Шушак.

Надо сказать, что игра нашей команды разочаровала скаута хорватов:

"Я приехал смотреть игру Украины, но увидел игру Беларуси. Украинцы сыграли очень слабо. Лишь два человека были светлыми пятнами сборной Михайличенко - Анатолий Тимощук и Александр Алиев. Остальные разочаровали", - отмечает господин Шушак.

Хорватские журналисты считают, что если бы матч сборных Украины и Хорватии состоялся завтра, то ребята Билича без проблем взяли бы три очка. Они боятся Милевского и Тимощука, но нисколько не боятся Шевченко и Воронина, которые находятся не в форме.

Отмечают хорваты и игру Александра Алиева, которого называют "диссидентом". После его появления на поле игра украинцев сдвинулась с мертвой точки.

У белорусов без внимания не остался Александр Глеб, что признал даже и "шпион" Фабио Капелло.

"Украина играла очень плохо. Беларуси просто не повезло", - отметил он.

Football.ua