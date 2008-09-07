Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе

Главные соперники Украины в ударе

ЧМ-2010. Квалификация. Европа. 1-й раунд Группа 1 Албания - Швеция - 0:0 Венгрия - Дания - 0:0 Мальта - Португалия - 0:4 Голы: Саид, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нани, 78 Команда И О 1 Португалия 1 3 2 Швеция 1 1 3 Дания 1 1 4 Венгрия 1 1 5 Албания 1 1 6 Мальта 1 0 Группа 2 Молдавия - Латвия - 1:2 Голы: Алексеев,76 - Карлсонс, 5, Астафьев, 22 Израиль - Швейцария - 2:2 Голы: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якин, 45, Нкуфо, 56 Люксембург - Греция - 0:3 Голы: Торосидис, 38, Гекас, 45, Харистеас, 77 - пенальти Команда И О 1 Греция 1 3 2 Латвия 1 3 3 Швейцария 1 1 4 Израиль 1 1 5 Молдавия 1 0 6 Люксембург 1 0 Группа 3 Польша - Словения - 1:1 Голы: Жевлаков, 17 - пенальти - Дедич, 35 Словакия - Северная Ирландия - 2:1 Голы: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюрица, 81 - автогол Команда И О 1 Словакия 1 3 2 Польша 1 1 3 Словения 1 1 4 Чехия 0 0 5 Сан-Марино 0 0 6 Северная Ирландия 1 0 Группа 4 Уэльс - Азербайджан - 1:0 Гол: Воукс, 83 Лихтенштейн - Германия - 0:6 Голы: Подольски, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хитцльшпергер, 76, Вестерманн, 86 Команда И О 1 Германия 1 3 2 Уэльс 1 3 3 Россия 0 0 4 Финляндия 0 0 5 Азербайджан 1 0 6 Лихтенштейн 1 0 Группа 5 Армения - Турция - 0:2 Голы: Шанли, 61, Шентюрк, 77 Бельгия - Эстония - 3:2 Голы: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенев, 57, Опер, 90 Испания - Босния и Герцеговина - 1:0 Гол: Вилья, 58 Команда И О 1 Турция 1 3 2 Бельгия 1 3 3 Испания 1 3 4 Эстония 1 0 5 Босния и Герцеговина 1 0 6 Армения 1 0 Группа 6 Украина - Белоруссия - 1:0 Гол: Шевченко, 90+`3 - пенальти Андорра - Англия - 0:2 Голы: Джо Коул, 49, 55 Хорватия - Казахстан - 3:0 Голы: Ковач, 12, Модрич, 35, Петрич, 80 Команда И О 1 Хорватия 3 2 Англия 1 3 3 Украина 1 3 4 Белоруссия 1 0 5 Андорра 1 0 6 Казахстан 1 0 Группа 7 Румыния - Литва - 0:3 Голы: Станкявичюс, 31, Миколаюнас, 70, Калонас, 86 Сербия - Фарерские острова - 2:0 Голы: Якобсен, 29 - автогол, Жигич, 87 Австрия - Франция - 3:1 Голы: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Иваншиц, 72 - пенальти - Гову, 62 Команда И О 1 Литва 1 3 2 Австрия 1 3 3 Сербия 1 3 4 Франция 1 0 5 Фарерские острова 1 0 6 Румыния 1 0 Группа 8 Грузия - Ирландия - 1:2 Голы: Кения, 90 - Дойл, 13, Уилан, 70 Черногория - Болгария - 2:2 Голы: Вучини, 62, Йоветич, 82 - пенальти - Петров, 11, Георгиев, 90 Кипр - Италия - 1:2 Голы: Алонефтис, 28 - Ди Натале, 8, 90 Команда И О 1 Ирландия 1 3 2 Италия 1 3 3 Болгария 1 1 4 Черногория 1 1 5 Кипр 1 0 6 Грузия 1 0 Группа 9 Македония - Шотландия - 1:0 Гол: Наумоски, 5 Норвегия - Исландия - 2:2 Голы: Иверсен, 36 - пенальти, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68 Команда И О 1 Македония 1 3 2 Норвегия 1 1 3 Исландия 1 1 4 Голландия 0 0 5 Шотландия 1 0 РБК

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