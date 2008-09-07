Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе

16:13, 07 сентября 2008
Спорт
4281

Главные соперники Украины в ударе

ЧМ-2010. Квалификация. Европа. 1-й раунд

Группа 1

Албания - Швеция - 0:0

Венгрия - Дания - 0:0

Мальта - Португалия - 0:4

Голы: Саид, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нани, 78

Команда И О

1 Португалия 1 3

2 Швеция 1 1

3 Дания 1  1

4 Венгрия 1 1

5 Албания 1  1

6 Мальта 1  0

Группа 2

Молдавия - Латвия - 1:2

Голы: Алексеев,76 - Карлсонс, 5, Астафьев, 22

Израиль - Швейцария - 2:2

Голы: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якин, 45, Нкуфо, 56

Люксембург - Греция - 0:3

Голы: Торосидис, 38, Гекас, 45, Харистеас, 77 - пенальти

Команда И  О

1 Греция 1  3

2 Латвия 1  3

3 Швейцария 1  1

4 Израиль 1  1

5 Молдавия 1  0

6 Люксембург 1  0

Группа 3

Польша - Словения - 1:1

Голы: Жевлаков, 17 - пенальти - Дедич, 35

Словакия - Северная Ирландия - 2:1

Голы: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюрица, 81 - автогол

Команда И  О

1 Словакия 1  3

2 Польша 1  1

3 Словения 1  1

4 Чехия 0  0

5 Сан-Марино 0  0

6 Северная Ирландия 1  0

Группа 4

Уэльс - Азербайджан - 1:0

Гол: Воукс, 83

Лихтенштейн - Германия - 0:6

Голы: Подольски, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хитцльшпергер, 76, Вестерманн, 86

Команда И  О

1 Германия 1  3

2 Уэльс 1  3

3 Россия 0  0

4 Финляндия 0  0

5 Азербайджан 1  0

6 Лихтенштейн 1  0

Группа 5

Армения - Турция - 0:2

Голы: Шанли, 61, Шентюрк, 77

Бельгия - Эстония - 3:2

Голы: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенев, 57, Опер, 90

Испания - Босния и Герцеговина - 1:0

Гол: Вилья, 58

Команда И  О

1 Турция 1 3

2 Бельгия 1 3

3 Испания 1  3

4 Эстония 1  0

5 Босния и Герцеговина 1  0

6 Армения 1  0

Группа 6

Украина - Белоруссия - 1:0

Гол: Шевченко, 90+`3 - пенальти

Андорра - Англия - 0:2

Голы: Джо Коул, 49, 55

Хорватия - Казахстан - 3:0

Голы: Ковач, 12, Модрич, 35, Петрич, 80

Команда И  О

1 Хорватия  3

2 Англия 1  3

3 Украина 1  3

4 Белоруссия 1  0

5 Андорра 1  0

6 Казахстан 1  0

Группа 7

Румыния - Литва - 0:3

Голы: Станкявичюс, 31, Миколаюнас, 70, Калонас, 86

Сербия - Фарерские острова - 2:0

Голы: Якобсен, 29 - автогол, Жигич, 87

Австрия - Франция - 3:1

Голы: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Иваншиц, 72 - пенальти - Гову, 62

Команда И  О

1 Литва 1  3

2 Австрия 1  3

3 Сербия 1  3

4 Франция 1  0

5 Фарерские острова 1  0

6 Румыния 1  0

Группа 8

Грузия - Ирландия - 1:2

Голы: Кения, 90 - Дойл, 13, Уилан, 70

Черногория - Болгария - 2:2

Голы: Вучини, 62, Йоветич, 82 - пенальти - Петров, 11, Георгиев, 90

Кипр - Италия - 1:2

Голы: Алонефтис, 28 - Ди Натале, 8, 90

Команда И  О

1 Ирландия 1 3

2 Италия 1  3

3 Болгария 1 1

4 Черногория 1  1

5 Кипр 1  0

6 Грузия 1  0

Группа 9

Македония - Шотландия - 1:0

Гол: Наумоски, 5

Норвегия - Исландия - 2:2

Голы: Иверсен, 36 - пенальти, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68

Команда И  О

1 Македония 1  3

2 Норвегия 1 1

3 Исландия 1  1

4 Голландия 0  0

5 Шотландия 1 0

РБК

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter