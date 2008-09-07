Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе
Главные соперники Украины в ударе
ЧМ-2010. Квалификация. Европа. 1-й раунд
Группа 1Албания - Швеция - 0:0
Венгрия - Дания - 0:0
Мальта - Португалия - 0:4
Голы: Саид, 24 - автогол, Алмейда, 60, Симау, 71, Нани, 78
Команда И О
1 Португалия 1 3
2 Швеция 1 1
3 Дания 1 1
4 Венгрия 1 1
5 Албания 1 1
6 Мальта 1 0
Группа 2Молдавия - Латвия - 1:2
Голы: Алексеев,76 - Карлсонс, 5, Астафьев, 22
Израиль - Швейцария - 2:2
Голы: Бенаюн, 73, Бен Саар, 90 - Хакан Якин, 45, Нкуфо, 56
Люксембург - Греция - 0:3
Голы: Торосидис, 38, Гекас, 45, Харистеас, 77 - пенальти
Команда И О
1 Греция 1 3
2 Латвия 1 3
3 Швейцария 1 1
4 Израиль 1 1
5 Молдавия 1 0
6 Люксембург 1 0
Группа 3Польша - Словения - 1:1
Голы: Жевлаков, 17 - пенальти - Дедич, 35
Словакия - Северная Ирландия - 2:1
Голы: Шкртел, 46, Гамшик, 70 - Дюрица, 81 - автогол
Команда И О
1 Словакия 1 3
2 Польша 1 1
3 Словения 1 1
4 Чехия 0 0
5 Сан-Марино 0 0
6 Северная Ирландия 1 0
Группа 4 Уэльс - Азербайджан - 1:0
Гол: Воукс, 83
Лихтенштейн - Германия - 0:6
Голы: Подольски, 21, 48, Рольфес, 64, Швайнштайгер, 66, Хитцльшпергер, 76, Вестерманн, 86
Команда И О
1 Германия 1 3
2 Уэльс 1 3
3 Россия 0 0
4 Финляндия 0 0
5 Азербайджан 1 0
6 Лихтенштейн 1 0
Группа 5Армения - Турция - 0:2
Голы: Шанли, 61, Шентюрк, 77
Бельгия - Эстония - 3:2
Голы: Сонк, 39, 80, Дефур, 75 - Зенев, 57, Опер, 90
Испания - Босния и Герцеговина - 1:0
Гол: Вилья, 58
Команда И О
1 Турция 1 3
2 Бельгия 1 3
3 Испания 1 3
4 Эстония 1 0
5 Босния и Герцеговина 1 0
6 Армения 1 0
Группа 6Украина - Белоруссия - 1:0
Гол: Шевченко, 90+`3 - пенальти
Андорра - Англия - 0:2
Голы: Джо Коул, 49, 55
Хорватия - Казахстан - 3:0
Голы: Ковач, 12, Модрич, 35, Петрич, 80
Команда И О
1 Хорватия 3
2 Англия 1 3
3 Украина 1 3 4 Белоруссия 1 0
5 Андорра 1 0
6 Казахстан 1 0
Группа 7Румыния - Литва - 0:3
Голы: Станкявичюс, 31, Миколаюнас, 70, Калонас, 86
Сербия - Фарерские острова - 2:0
Голы: Якобсен, 29 - автогол, Жигич, 87
Австрия - Франция - 3:1
Голы: Янко, 8, Ауфхаузер, 41, Иваншиц, 72 - пенальти - Гову, 62
Команда И О
1 Литва 1 3
2 Австрия 1 3
3 Сербия 1 3
4 Франция 1 0
5 Фарерские острова 1 0
6 Румыния 1 0
Группа 8Грузия - Ирландия - 1:2
Голы: Кения, 90 - Дойл, 13, Уилан, 70
Черногория - Болгария - 2:2
Голы: Вучини, 62, Йоветич, 82 - пенальти - Петров, 11, Георгиев, 90
Кипр - Италия - 1:2
Голы: Алонефтис, 28 - Ди Натале, 8, 90
Команда И О
1 Ирландия 1 3
2 Италия 1 3
3 Болгария 1 1
4 Черногория 1 1
5 Кипр 1 0
6 Грузия 1 0
Группа 9Македония - Шотландия - 1:0
Гол: Наумоски, 5
Норвегия - Исландия - 2:2
Голы: Иверсен, 36 - пенальти, 50 - Хельгусон, 39, Гудьонсен, 68
Команда И О
1 Македония 1 3
2 Норвегия 1 1
3 Исландия 1 1
4 Голландия 0 0
5 Шотландия 1 0