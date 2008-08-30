Протасов ушел в отставку

Гендиректор ФК "Днепр" назначил и.о.

После поражения в Кубке УЕФА от швейцарской "Беллинцоны" главный тренер днепропетровского "Днепра" Олег Протасов подал в отставку. Как сообщил генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко, просьба Протасова была удовлетворена. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Владимир Бессонов, информирует официальный сайт ФК "Днепр".

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