Польские журналисты обиделись на Блохина

Инцидентом закончилась пресс-конференция в Москве после матча Кубка УЕФА. Главный тренер ФК "Москва" Олег Блохин после встречи с "Легией" отказался дожидаться перевода своих слов польским журналистам. В знак протеста представители польских СМИ покинули зал.

"Я ждал 40 минут, пока мой польский коллега закончит отвечать на вопросы. Я очень спешу. Не надо за мной переводить. Переводчик вам все переведет, когда мы закончим пресс-конференцию," - сказал Блохин.

"Москва" обыграла "Легию" со счетом 2:0 (4:1 - по сумме встреч) и вышла в основной турнир Кубка УЕФА.