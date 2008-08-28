Польские журналисты обиделись на Блохина
21:00, 28 августа 2008Спорт
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Но "Легию" ФК "Москва" обыграла
Инцидентом закончилась пресс-конференция в Москве после матча Кубка УЕФА. Главный тренер ФК "Москва" Олег Блохин после встречи с "Легией" отказался дожидаться перевода своих слов польским журналистам. В знак протеста представители польских СМИ покинули зал.
"Я ждал 40 минут, пока мой польский коллега закончит отвечать на вопросы. Я очень спешу. Не надо за мной переводить. Переводчик вам все переведет, когда мы закончим пресс-конференцию," - сказал Блохин.
"Москва" обыграла "Легию" со счетом 2:0 (4:1 - по сумме встреч) и вышла в основной турнир Кубка УЕФА.
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