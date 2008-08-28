Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

Шахтер и Динамо в группах C и G

Завершилась жеребьевка группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА Группа A. Челси, Рома, Бордо, Клуж Группа B. Интер, Вердер, Панатинаикос, Анартосис Группа C. Барселона, Спортинг, Базель, Шахтер Группа D. Ливерпуль, ПСВ, Марсель, Атлетико Группа E. МЮ, Вильяреал, Селтик, Ольборг Группа F. Лион, Бавария, Стяуа, Фиорентина Группа G. Арсенал, Порту, Фенербахче, Динамо Группа H. Реал, Ювентус, Зенит, БАТЭ

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