Составы корзин перед жеребьевкой Лиги Чемпионов
Осталось полчаса
В 19.00 начинается жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов
1-я корзина"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Челси" (Англия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Барселона" (Испания)
"Арсенал" (Англия)
"Лион" (Франция)
"Интернационале" (Италия)
"Реал" Мадрид (Испания)
2-я корзина"Бавария" (Германия)
ПСВ (Нидерланды)
"Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия)
"Порту" (Португалия)
"Вердер" (Германия)
"Спортинг" (Португалия)
"Ювентус" (Италия)
3-я корзина
"Олимпик" (Франция)
"Зенит" (Россия)
"Стяуа" (Румыния)
"Панатинаикос" (Греция)
"Бордо" (Франция)
"Селтик" (Шотландия)
"Базель" (Швейцария)
"Фенербахче" (Турция)
4-я корзина "Шахтер" (Украина)
"Шахтер" (Украина)"Фиорентина" (Италия)
"Атлетико" (Испания)
"Динамо" Киев (Украина)
ЧФР Клуж (Румыния)
"Ольборг" (Дания)
"Анортосис" (Кипр)
БАТЭ (Беларусь)