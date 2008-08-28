Составы корзин перед жеребьевкой Лиги Чемпионов

18:27, 28 августа 2008
Спорт
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Осталось полчаса

В 19.00 начинается жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов

1-я корзина

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Барселона" (Испания)

"Арсенал" (Англия)

"Лион" (Франция)

"Интернационале" (Италия)

"Реал" Мадрид (Испания)

2-я корзина

"Бавария" (Германия)

ПСВ (Нидерланды)

"Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия)

"Порту" (Португалия)

"Вердер" (Германия)

"Спортинг" (Португалия)

"Ювентус" (Италия)

3-я корзина

"Олимпик" (Франция)

"Зенит" (Россия)

"Стяуа" (Румыния)

"Панатинаикос" (Греция)

"Бордо" (Франция)

"Селтик" (Шотландия)

"Базель" (Швейцария)

"Фенербахче" (Турция)

4-я корзина

"Шахтер" (Украина)

"Фиорентина" (Италия)

"Атлетико" (Испания)

"Динамо" Киев (Украина)

ЧФР Клуж (Румыния)

"Ольборг" (Дания)

"Анортосис" (Кипр)

БАТЭ (Беларусь)

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