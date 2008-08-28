Составы корзин перед жеребьевкой Лиги Чемпионов

Осталось полчаса

В 19.00 начинается жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов 1-я корзина "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Челси" (Англия) "Ливерпуль" (Англия) "Барселона" (Испания) "Арсенал" (Англия) "Лион" (Франция) "Интернационале" (Италия) "Реал" Мадрид (Испания) 2-я корзина "Бавария" (Германия) ПСВ (Нидерланды) "Вильярреал" (Испания) "Рома" (Италия) "Порту" (Португалия) "Вердер" (Германия) "Спортинг" (Португалия) "Ювентус" (Италия) 3-я корзина "Олимпик" (Франция) "Зенит" (Россия) "Стяуа" (Румыния) "Панатинаикос" (Греция) "Бордо" (Франция) "Селтик" (Шотландия) "Базель" (Швейцария) "Фенербахче" (Турция) 4-я корзина "Шахтер" (Украина) "Фиорентина" (Италия) "Атлетико" (Испания) "Динамо" Киев (Украина) ЧФР Клуж (Румыния) "Ольборг" (Дания) "Анортосис" (Кипр) БАТЭ (Беларусь)

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